Клопп: агрессия в мерсисайдском дерби? Мы бьёмся за мяч, а не за кость

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 28-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном», который состоится 3 марта на стадионе «Гудисон Парк».

«Мы всегда хотим действовать очень и очень агрессивно на поле, играть в лучший футбол. Но мы понимаем агрессию как готовность травмировать себя ради победы, а не соперника. Бьёмся за мяч, а не за кость.

Болельщики хотят, чтобы их команда побеждала. А это легче делать, когда на поле находятся 11 игроков. В прошлом в нашем дерби бывали очень жёсткие стыки и фолы. Но в последнее время такое происходит реже. Футболисты играют в футбол, очень интенсивный футбол», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

В 28 турах «Ливерпуль» набрал 69 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Эвертон» (36) — на девятом месте.