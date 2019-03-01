Силва: «Ливерпуль» праздновал гол в ворота «Эвертона», словно они выиграли ЧМ

Главный тренер «Эвертона» Марку Силва поделился ожиданиями от матча 28-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем», который состоится 3 марта. Силва напомнил, что «Ливерпуль» бурно отпраздновал победу в матче первого круга АПЛ. Тогда подопечные Юргена Клоппа забили победный мяч в компенсированное время.

«Они праздновали тот гол, счастливый момент на последних секундах матча, будто выиграли чемпионат мира! Этот матч очень важен для обеих команд», — приводит слова Силвы пресс-служба «Эвертона».

После 28 сыгранных туров «Ливерпуль» с 69 набранными очками занимает первое место в турнирной таблице. «Эвертон», набрав 36 очков, расположился на девятом месте.

Матч «Эвертон» — «Ливерпуль» состоится 3 марта. Начало — в 19:15 мск.