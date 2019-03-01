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Будаков ответил Бышовцу на фразу про «хромую утку» картинкой Дональда Дака

Будаков ответил Бышовцу на фразу про «хромую утку» картинкой Дональда Дака
Футбол / РПЛ

Голкипер «Анжи» Александр Будаков выложил в «Инстаграме» изображение мультяшного персонажа — Дональда Дака. С помощью картинки Будаков ответил российскому тренеру Анатолию Бышовцу, который ранее назвал «Анжи» хромой уткой. Запись Будаков подписал: «Лучший ответ — это победа».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Будакова

«Анжи» сегодня, 1 марта, в стартовом матче 18-го тура российской Премьер-лиги нанёс поражение «Оренбургу» со счётом 1:0. После этой победы махачкалинцы набрали 18 очков и поднялись на 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Во время послематчевого интервью наставник «Анжи» Магомед Адиев заявил, что «некорректные комментарии» Бышовца мотивировали футболистов «Анжи». Также Адиев отметил, что Бышовец повёл себя некрасиво.

Бышовец: «Анжи» — это уже не хромая утка, а безногая. «Оренбург» победит
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