Источник: решение Погба о будущем в «МЮ» будет зависеть от попадания в ЛЧ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассмотрит вариант с переходом в другой клуб, если «красным дьяволам» не удастся обеспечить себе участие в следующем сезоне Лиги чемпионов, сообщает Tuttosport.

За ситуацией следит «Ювентус», за который Погба выступал с 2012 по 2016 год. По мнению итальянских медиа, туринский клуб будет главным претендентом на покупку француза, если он решит уйти из «МЮ».

Действующий контракт Поля с «красными дьяволами» рассчитан до 30 июня 2021 года и включает опцию продления на один сезон.

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отставание от первой четвёрки составляет одно очко.

В нынешней кампании «МЮ» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, финишировав вторым в группе H. В первом матче 1/8 финала команда Уле-Гуннара Сульшера на своём поле проиграла «ПСЖ» со счётом 0:2. Ответная встреча состоится в Париже 6 марта.