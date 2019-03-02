Ройс: игроки «Боруссии» Д сами привезли себе голы в матче с «Аугсбургом»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал поражение в матче 24-го тура чемпионата Германии с «Аугсбургом» (1:2).



«Горькое поражение. Мы сами привезли себе голы. У нас было 3—4 хорошие возможности, но мы ими не воспользовались, а соперник при этом сумел забить. Нам было заранее ясно, что „Аугсбург“ будет много двигаться и перемещаться по полю. При этом соперник компактно защищался в своей штрафной. Мы не сумели реализовать моменты. Впредь таких ошибок допускать нельзя. Сейчас разница между нами и „Баварией“ заключается в том, что мюнхенцы набирают ход и не допускают индивидуальные ошибки», — приводит слова Ройса официальный сайт дортмундской «Боруссии».



Дортмундская «Боруссия» набрала 54 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Аугсбург» (21) занимает 15-е место в таблице немецкой Бундеслиги.

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