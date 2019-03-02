Де Лаурентис: «Наполи» не интересуется Икарди, влюблённость проходит

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, что неаполитанцы больше не заинтересованы в приобретении форварда «Интера» Мауро Икарди. В прошлом сезоне «Наполи» пытался приобрести Икарди, руководство клуба вело переговоры с агентом и супругой футболиста — Вандой Нарой.

«Интерес к Икарди? Иногда влюблённости остаются в прошлом. Каждый проходил через это, когда был молод. Ты чувствуешь сердцебиение летом, а затем возвращаешься в школу, встречаешь одноклассников и улыбаешься. Сантименты остаются в прошлом.

«Наполи» не пытается собрать коллекцию девятых номеров. Мы пошли на омоложение состава. Будем продолжать следовать данной философии», — цитирует Де Лаурентиса Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось, что «Интер» может продать Икарди после окончания сезона. У форварда возник конфликт с руководством клуба, после того как его лишили капитанской повязки.