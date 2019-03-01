Маротта: у «Интера» и Икарди нет никакого разрыва, сменим тему

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал ситуацию с аргентинским форвардом Мауро Икарди. После того как Икарди был лишён капитанской повязки, он не принял участия ни в одном матче «Интера». Накануне Икарди опубликовал в «Инстаграме» пост, намекнув на наличие проблем с руководством клуба.

«Всё это неважно. Мы посвятили этой теме уже и так слишком много времени и продолжаем говорить об этом. Нам нужно сосредоточиться на команде и тренере. Нас ждёт очень важный матч с «Кальяри».

Существуют внутренние вопросы. Решим их вместе с нашим игроком. Нет никаких проблем, нам не нужно ничего «чинить». Не было и нет никакого разрыва.

Мы не обсуждали вопрос продажи Икарди. Не хочу показаться грубым, но, пожалуйста, смените уже тему», — цитирует Маротту Sky Sport Italia.