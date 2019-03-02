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«Арсенал» — ЦСКА: стали известны стартовые составы команд

«Арсенал» — ЦСКА: стали известны стартовые составы команд
Футбол / РПЛ

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и ЦСКА на матч 18-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча состоится сегодня, 2 марта, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Горбатенко, Бакаев, Костадинов, Джорджевич, Кангва.

Запасные: Нигматуллин, Хагуш, Володько, Коне, Берхамов, Мирзов, Лесовой, Хлусевич, Аджоев, Ожегович.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Ахметов, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Щенников, Дивеев, Ефремов, Тикнизян, Бийол, Эрнандес, Нисимура, Н'Диайе.

ЦСКА после 17 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. «Арсенал» (20) — на 11-м месте.

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