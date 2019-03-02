Кадири: в России не сталкивался с расизмом, а в Австрии его много

Защитник тульского «Арсенала» Абдул Кадири Мохаммед признался, что хотел бы остаться в российской команде. Напомним, ганский игрок был арендован тульской командой у венской «Аустрии» до конца сезона-2018/19.



«Счастлив в России гораздо больше, чем в Австрии. Всё изменилось. Не нравятся только морозы! Зато пробок нет. Жизнь в Австрии — это здорово. Когда только приехал туда из Ганы, просто поразился. Вена — богатая, роскошная столица, выглядит сказочно. Но в России чувствую себя еще лучше. Я здесь все-таки для работы, а с ней все получается! Проблемы тут тоже есть. Я довольно одинок здесь. Кангва поначалу помогал мне, но у него жена и двое детей, ему не до меня. Хочу попросить клуб выбить для моей семьи приглашение и помочь им приехать на пару недель в Россию. Так скучаю по семье! Как только возвращаюсь в Гану, мама плачет от счастья. В «Аустрии» меня постоянно вытаскивал куда-то погулять приятель — теперь он играет в «Касымпаше». А в Туле почти всегда сижу дома. Мало ли что произойдет в городе, а дома точно не будет проблем.



Сталкивался ли с расизмом? В России — ни разу. Русские — прекрасные люди. В Туле все хотят со мной обняться, сделать фото. А вот в Австрии расизма много. Например, если ты черный и решишь прокатиться на автобусе, нарвешься на оскорбления. На тебя будут пялиться, тыкать пальцами, могут ударить без всякой причины. Я никак не отвечал, я не такой человек. Если «Аустрия» узнает, что ее игрок дерется на улице, это плохо скажется на репутации», — приводит слова ганского защитника Sport24.

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