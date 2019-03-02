Божович: игра с «Локомотивом» — возможность определить готовность «Крыльев»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ с «Локомотивом».



«То, что мы ни разу не проиграли на сборах, — это ничего не показывает. Бывает по-разному, иногда это хорошо, а иногда плохо. Сейчас начинаем считать. Сегодняшняя игра может дать какие-то ответы, но всё равно первый тур после паузы всегда непредсказуемый. Это всегда возможность определить готовность.



На кого из новичков, помимо Самедова, следует обратить внимание? Честно говоря, мы многого ожидаем от Джано. Это очень хороший, очень техничный футболист, который может сделать красивую игру. Неплохо себя проявил Зиньковский. Шишкин со своим опытом, думаю, повысит нам качество.



Принципиален ли для меня матч с бывшей командой — »Локомотивом"? У меня тогда каждый матч был бы принципиальным. Так что просто играем за три очка", — сказал Божович в эфире телеканала «Матч Премьер».