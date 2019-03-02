Грушевский: пожалуй, это один из худших матчей ЦСКА в чемпионате

Известный пародист, актёр и болельщик московского ЦСКА Михаил Грушевский поделился мнением о поражении «армейцев» в выездном матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:2).

«Имея восемь очков отставания, никак нельзя утверждать, что ЦСКА является главным фаворитом в борьбе за золото. Мы очень серьёзно ухудшили своё положение, порадовали болельщиков «Зенита», «Краснодара», «Спартака» и «Локомотива». Пожалуй, это один из худших матчей ЦСКА в чемпионате: не получилась игра ни в нападении, ни в обороне.

Впрочем, «Арсенал» отобрал очки у всех ведущих команд, вот теперь и ЦСКА пострадал от тульского клуба. Но надо признать, что ЦСКА сегодня выглядел крайне плохо и не заслуживал, наверное, другого результата. Даже не могу сказать, что кто-то выделялся в худшую сторону, в принципе не получилась игра ни в одной из линий.

Для оптимистического баланса давайте вспомним, что рекордный рывок ЦСКА в сезоне-2013/14 начался с того, что мы проиграли первый матч после зимней паузы, а потом умудрились стать чемпионом. Ничего не потеряно, но три очка, которые мы сегодня упустили, — серьёзный удар по амбициям ЦСКА и болельщиков», — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Виноградовым.