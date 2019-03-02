«Рубин» — «Ахмат»: стали известны стартовые составы

Казанский «Рубин» и грозненский «Ахмат» определились с составами на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Рубин»: Бабурин, Сорокин, Гранат, Камболов, Устинов, Цаллагов, Могилевец, Коновалов Иг., Подберёзкин, Полоз, Бухаров.

Запасные: Коновалов Ив., Тушев, Микушин, Абдуллин, Степанов, Уремович, Байрамян, Башкиров, Пантелеев, Акбашев, Сагитов, Шекари.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Семёнов, Мохаммади, Иванов, Швец, Раванелли, Исмаэл, Шиманьски, Балай.

Запасные: Гудиев, Родолфо, Мусалов, Кадыров, Бериша, Садулаев, Харин, Митришев, Мбенге.

Матч «Рубин» — «Ахмат» пройдёт в Казани на стадионе «Казань Арена» сегодня, 2 марта, и начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и прямую видеотрансляцию встречи.