Гол и передача Бруну Алвеша — в обзоре перестрелки «Эмполи» и «Пармы» в Серии А

В матче 26-го тура итальянской Серии А «Эмполи» принимал «Парму». Встреча прошла на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи и завершилась со счётом 3:3.



На 13-й минуте гости вышли вперёд благодаря голу Жервиньо, однако спустя пять минут хозяева восстановили равенство усилиями Кристиана Делл’Орко. Под занавес первого тайма «Парма» вновь повела в счёте после точного удара Луки Ригони. На 59-й минуте «Эмполи» сравнял счёт – пенальти реализовал Франческо Капуто. На 82-й минуте Бруну Алвеш, известный российским болельщикам по игре за «Зенит», вывел «Парму» вперёд, однако удержать победу гостям не удалось – в добавленное время окончательный счёт установил Матиас Сильвестре.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».