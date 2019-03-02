«Анже» — «Монако»: Головин отдал результативную передачу на Фалькао

В матче 27-го тура французской Лиги 1 «Анже» принимает «Монако». Встреча проходит в эти минуты в Анже на стадионе «Раймон Копа — Жан-Буин». К середине второго тайма счёт 2:1 в пользу хозяев.

В начале второго тайма российский полузащитник «Монако» Александр Головин отдал результативную передачу на нападающего Радамеля Фалькао.

Для Головина этот голевой пас стал вторым в нынешнем сезоне чемпионата Франции. Кроме того, в активе 22-летнего хавбека один гол.

«Анже», набрав 33 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице Лиги 1, «Монако» (25) — 16-е.

Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА. Сумма трансфера составила € 30 млн.

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