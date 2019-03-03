Невероятная развязка и гол на 98-й минуте — в обзоре игры «Уэска» — «Севилья»

В 26-м туре испанской Примеры «Уэска» на своём поле принимала «Севилью». Матч состоялся на стадионе «Эль-Алькорас» в Уэске и завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.



Первый гол был забит уже в начале встречи, когда на 7-й минуте точным ударом отличился полузащитник Хуанпи. Под занавес матча, на 84-й минуте, гости сравняли счёт благодаря пенальти, который реализовал нападающий Виссам Бен-Йеддер. На 8-й компенсированной к основному времени встречи минуте «Уэска» вырвала победу усилиями форварда Луиса Авилы.

Видеообзор матча «Уэска» — «Севилья» можно посмотреть на «Чемпионате».



«Севилья» осталась на шестом месте в турнирной таблице Примеры. На счету команды 37 очков. «Уэска» (22) находится в зоне вылета, располагаясь на последней, 20-й, строчке.

