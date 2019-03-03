Каррера: из российских клубов с предложением о работе мне пока никто не звонил

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что после ухода из стана красно-белых у него не было предложений от российских команд.

«Конечно, мне поступали предложения о работе, но они были лишь на словах и остались без конкретики. Подобные предложения поступали и из Италии, но это всего лишь болтовня, чтобы просто понять, насколько тренер готов к сотрудничеству. В конце концов это ничем не заканчивалось, однако несколько возможностей было. Клубы сделали выбор в пользу кого-то другого, поэтому я без клуба. Из российских клубов мне никто не звонил — это я точно знаю. Из клубов других стран звонили, и я начинал переговоры через агентов. Из России пока нет ни одной весточки.

Меня сватали в «Ростов» и «Оренбург»? Это приятно слышать, но в действительности мне никто ничего не предлагал. Так что это неправда. Когда какая-то команда проявляет к тебе интерес, это приятно. Особенно когда это команда из России. Думаю, единственная команда, с которой я не стал бы работать из уважения к болельщикам «Спартака», — это ЦСКА, поскольку это их главный соперник. Что касается других команд, то я не вижу никаких препятствий. Думаю, болельщики смогли бы меня понять и не затаили бы обиду», — сказал Каррера в программе «Инсайдеры».

Массимо возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России и выиграли Суперкубок страны. Итальянский специалист был признан лучшим тренером Премьер-Лиги по итогам сезона-2016/17.