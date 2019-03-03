Каррера: не Трабукки меня окружал, а я нуждался в нём, Марко — мой друг

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал об отношениях с советником президента «Оренбурга» Марко Трабукки, который способствовал трансферам московского клуба во времена работы итальянца.



«На самом деле это не Трабукки меня окружал, а это я нуждался в его присутствии. Он единственный, кто был рядом со мной, потому что говорит по-итальянски. Поэтому в рамках переговоров с руководством клуба он доносил мою точку зрения. Когда мне было необходимо обсудить сложные ситуации с президентом клуба, я просил Марко сопровождать меня. Трабукки обеспечивал ход переговоров с клубом, был моим доверенным лицом. То, что я не мог объяснить президенту сам, Марко объяснял по моей просьбе. Трабукки мне во всём помогал, потому что вначале я был один. Он помогал мне понять, как устроена жизнь в России, как устроен российский футбол, рассказывал про российских игроков, российские клубы. Он ну очень сильно мне помог. По-прежнему поддерживаю с ним связь, потому что это мой друг. Он мне как брат из Москвы.



Не было ли идеи попросить руководство «Спартака» назначить Трабукки на пост спортивного директора? Марко был моим посредником. Он выполнял роль агента, но периодически приходил на переговоры со мной. Когда мне было необходимо просить игроков и президента, Марко приходил со мной и объяснял то, что мне было необходимо сказать. Просто я не говорю по-русски ни слова. После переговоров моя задача на этом заканчивалась. «Я хочу купить этого игрока», и точка. Марко излагал мою позицию президенту, потом переговоры вёл клуб. И я не знаю, оказывал ли Марко им помощь. Не знаю, как устроен этот процесс. Марко помогал мне в этом и только в этом. Что касается его невхождения в состав «Спартака», то я не знаю, почему этого не произошло. Меня это не интересовало, и я никогда не просил назначить Трабукки спортивным директором, потому что клуб выполняет свои функции. Президент знает, кто должен занимать должность генерального директора, спортивного директора. Мне бы никогда не пришло в голову прийти к президенту и просить о чём-то подобном. Если бы мне задали такой вопрос, я бы дал Марко положительную характеристику, другой и быть не могло.



Могла ли фигура Трабукки стать причиной моего снятия с должности? Мысль об этом вызывает у меня смех. Какая проблема? Он был и остаётся моим другом. Я имею право дружить, с кем мне хочется. Могу ужинать с любым человеком и звонить ему, когда захочу. Если этот человек что-то делает, то эти действия относятся ко мне. Когда у меня в команде возникали любые проблемы, первый человек, которому я звонил, был Марко. Никого, кроме него, не было. Я изливал ему душу, а он передавал мои слова президенту», — сказал Каррера в эфире программы «Инсайдеры».

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