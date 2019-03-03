Кангва: «Арсенал» был хорошо подготовлен психологически к матчу с ЦСКА

Нападающий тульского «Арсенала» Эванс Кангва прокомментировал результат матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. Встреча состоялась на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 2:0 в пользу тульской команды.

«В первую очередь, хочется поблагодарить команду за проделанную работу. Свой гол я посвящаю нашему спортивному директору, который не полетел в Грозный из-за травмы. Мы были хорошо подготовлены психологически, несмотря на то, что играли на чужом стадионе. У нас было очень много моментов в течение игры. Голы — это результат наших правильных действий», — приводит слова форварда пресс-служба «Арсенала».

Тульский «Арсенал» набрал 23 очка и поднялся на 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (30) располагается на 3-м месте в таблице чемпионата России. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 37 очков в 18 матчах.