Джорджевич: «Арсенал» заслужил победу в матче с ЦСКА

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич прокомментировал результат матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. Встреча состоялась на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 2:0 в пользу тульской команды.

«Было сложно. ЦСКА — хорошая команда. Мы старались накрывать соперников в центре поля, не позволили проявить себя Ахметову, Влашичу и Бистровичу, так что можно сказать, что «Арсенал» заслужил победу», — приводит слова Джорджевича пресс-служба «Арсенала».

Тульский «Арсенал» набрал 23 очка и поднялся на 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (30) располагается на 3-м месте в таблице чемпионата России. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 37 очков в 18 матчах.