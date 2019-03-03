Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Торино» — «Кьево». 3 марта. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
14:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Джорджевич: «Арсенал» заслужил победу в матче с ЦСКА

Джорджевич: «Арсенал» заслужил победу в матче с ЦСКА
Футбол / РПЛ

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич прокомментировал результат матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. Встреча состоялась на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 2:0 в пользу тульской команды.

«Было сложно. ЦСКА — хорошая команда. Мы старались накрывать соперников в центре поля, не позволили проявить себя Ахметову, Влашичу и Бистровичу, так что можно сказать, что «Арсенал» заслужил победу», — приводит слова Джорджевича пресс-служба «Арсенала».

Тульский «Арсенал» набрал 23 очка и поднялся на 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (30) располагается на 3-м месте в таблице чемпионата России. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 37 очков в 18 матчах.

ЦСКА ни разу не проиграл на предсезонке. «Арсенал» это исправил
Тула по делу обыграла одного из лидеров чемпионата.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент