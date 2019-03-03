«Енисей» — «Ростов»: Мевля и Ерёменко выйдут в составе ростовчан с первых минут

Стали известны стартовые составы красноярского «Енисея» и «Ростова» на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча команд состоится сегодня, 3 марта, на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.



«Енисей»: Юрченко, Занев, Кичин, Гаджибеков, Ятченко, Сарр, Торбинский, Огуде, Савичев, Данченко, Саркисов.



Запасные: Нестеренко, Едапин, Захаров, Грицаенко, Комолов, Рожков, Семакин, Хубулов, Костюков, Комков, Соболев, Кутьин.



«Ростов»: Песьяков, Мевля, Логашов, Чернов, Новосельцев, Хаджикадунич, Глебов, Норманн, Попов, Ерёменко, Шомуродов.



Запасные: Абаев, Паршивлюк, Сигурдарсон, Зуев, Ионов, Зайнутдинов, Кьяртанссон, Плиев, Щадин.

«Ростов» набрал 24 очка в 17 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Енисей» (10) — на последнем, 16-м месте в таблице.