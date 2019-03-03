Пилот самолёта, на котором погиб Сала, не закончил школу коммерческих перелётов

Во время расследования обстоятельств авиакатастрофы, в которой погиб нападающий «Кардифф Сити» Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон, выяснилось, что последний не имел права совершать коммерческие рейсы, сообщает The Independent.

У Ибботсона была лицензия на частные перелёты на территории Великобритании и США. Это означает, что 59-летний пилот имел право перевозить пассажиров в Евросоюзе только на основе разделения расходов, а не за вознаграждение. Известно, что он не запрашивал разрешения на полёт.

С декабря 2012 по июль 2014 года Дэвид обучался в школе пилотов возле британского города Милтон-Кинсс, чтобы получить лицензию на коммерческие перелёты. Он бросил обучение после того, как не сумел сдать теоретическую часть экзамена. В 2016 году Ибботсон хотел вернуться в школу, но так этого и не сделал.

Ранее сообщалось, что воздушное судно, потерпевшее крушение, было зарегистрировано в США и не имело разрешения на совершение коммерческих рейсов за рубежом.

Напомним, Ибботсон и Сала вылетели в Уэльс из Франции вечером 21 января, но за час до запланированного прибытия самолёт пропал. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша воздушное судно и тело футболиста. Тело пилота до сих пор не найдено.