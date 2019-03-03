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Гол на 87-й минуте принёс «Эйбару» победу в матче с «Сельтой»

Гол на 87-й минуте принёс «Эйбару» победу в матче с «Сельтой»
Футбол / Испания

В матче 26-го тура испанской Примеры «Эйбар» принимал «Сельту». Встреча прошла в Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий Серхи Энрич, отправивший мяч в ворота соперника на 87-й минуте.

«Эйбар» прервал серию без побед в чемпионате Испании, которая состояла из трёх игр. Ранее команда Хосе Луиса Мендилибара потерпела одно поражение и дважды сыграла вничью. Для «Сельты» это поражение стало третьим в последних четырёх матчах.

«Эйбар», набрав 34 очка, занимает девятое место в турнирной таблице Примеры, «Сельта» (25) — 17-е.

В 27-м туре испанского первенства «Эйбар» 9 марта на выезде сыграет с «Алавесом», а «Сельта» на следующий день дома встретится с «Бетисом».

Испания - Примера. 26-й тур
03 марта 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Эйбар
Эйбар
1 : 0
Сельта
Виго
1:0 – Энрич – 87
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