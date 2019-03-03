Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью покинул свой пост

Леонид Трахтенберг сообщил, что он покидает пост главы департамента «Спартака» по связям с общественностью. Своё решение он объяснил появлением на официальном сайте клуба негативного комментария в адрес фанатов красно-белых.

«Случилось то, что не случалось у нас никогда. Под рубрикой „Пресса о “Спартаке» мы, как правило, публикуем ссылки на материалы профессиональных журналистов. В данном случае произошла осечка, ошибка, и мы опубликовали мнение болельщиков. Часть из них посчитала, что я не только инициировал эту публикацию, но и сам её написал. Хотя если вы меня читали за последние 50 лет, я такими словами не пользовался никогда и даже несколько понятий для себя открыл.



Тем не менее, как поёт Высоцкий, в конце пути придётся рассчитаться. Я не думаю, что это конец моего пути в журналистике. Но, поскольку это случилось на моём поле, то я за это несу полнейшую ответственность. Поэтому я для себя принял решение, что это непростительная оплошность. Принял решение покинуть пост главы департамента «Спартака» по связям с общественностью и пресс-атташе клуба. Что будет дальше — это уже решение руководства клуба. Я дал им понять это. Думаю, меня поймут и пойдут мне навстречу.

Те, кто считал, что я инициировал эту публикацию, пусть они так и считают. Те, кто меня знает хорошо, понимают, что я всегда с большим уважением относился к болельщикам, потому что сам был с детства болельщиком «Спартака». Естественно, я умышленно ничего подобного никогда бы не совершил. Это не оправдание, а констатация факта", — сказал Трахтенберг в эфире телеканала «Матч ТВ».