Фанаты «Уфы» получат билеты за счёт игроков, тренеров и гендиректора клуба

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что клуб вернёт фанатам деньги за билеты на матч 18-го тура чемпионата России с «Динамо» (1:2), а также предоставит им возможность бесплатно посетить игру 20-го тура с «Ахматом». Расходы будут компенсированы Газизовым, футболистами и тренерами «Уфы».

«К​луб не будет страдать, поскольку платят за это футболисты, я, тренерский штаб — все, от кого зависит игра. Это мы сами собрались и решили так сделать", — приводит слова Газизова телеканал «360».

Такое решение было принято перед матчем с «Динамо» и вступало в силу в случае неудачного результата.

«М​ы просто хотели привлечь зрителей и необычную акцию провести. Хотели показать, что команда вместе со зрителями. Но результат не очень хороший. Однако был аншлаг на стадионе. На матч пришло более 10 тысяч зрителей. Акция удалась, но надо сказать большое спасибо главе республике, что клуб нужно поддержать. Это тоже сыграло большую роль.



С понедельника будем ждать в кассах всех, кто хочет сдать билет на игру с „Динамо“. Как и обещали, вернём деньги за билет и отдадим такой же билет на матч с „Ахматом“», — добавил Газизов.