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«Спартак» и «Краснодар» сыграли вничью в центральном матче тура РПЛ

«Спартак» и «Краснодар» сыграли вничью в центральном матче тура РПЛ
Футбол / РПЛ

«Спартак» и «Краснодар» сыграли вничью в центральном матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча, проходившая на стадионе «Открытие Арена» в Москве, завершилась со счётом 1:1.

Начало первого тайма прошло с преимуществом «Спартака». На 14-й минуте хозяева открыли счёт, воспользовавшись ошибкой исландского защитника «Краснодара» Йона Гудни Фьолусона. Айртон сделал передачу со своей половины поля, а Зе Луиш убежал к чужим воротам и реализовал выход один на один. Но уже на 26-й минуте Маурисио Перейра восстановил равенство в счёте. Полузащитник «Краснодара» точно пробил в касание после паса Кристиана Рамиреса и умных действий Виктора Классона, пропустившего мяч.

Уже в компенсированное время с поля был удалён защитник «Краснодара» Александр Мартынович, получивший вторую жёлтую карточку.

«Краснодар» после 18 туров набрал 34 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на три балла. «Спартак» с 29 очками занимает четвёртое место.

Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
03 марта 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 – Зе Луиш – 14, 1:1 – Перейра – 26
Удаления: нет – Мартынович, 90+4
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