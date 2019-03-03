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Моуринью: Паркер и Сульшер в клубах АПЛ? Это не для долгосрочной перспективы

Моуринью: Паркер и Сульшер в клубах АПЛ? Это не для долгосрочной перспективы
Футбол / Англия

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал решение руководства «Фулхэма» отправить в отставку Клаудио Раньери и назначить исполняющим обязанности главного тренера Скотта Паркера. Моуринью заявил, что такие решения не рассчитаны на долгосрочную перспективу. Также он провёл параллель с собственным увольнением и назначением на должность и.о. главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера.

«Может ли «Фулхэм» найти тренера, который будет лучше Клаудио Раньери? Нет, конечно. Можно ли сравнивать опыт Клаудио и Скотта Паркера, который будет тренировать впервые в карьере? Конечно, нет.

Но иногда в футболе такие решения приносят мгновенные результаты. Например, также получилось в «Манчестер Юнайтед». Но я не верю в подобные решения, не верю, что они принесут результат в долгосрочной перспективе», — сказал Моуринью в эфире beIN Sports.

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