Пышкин: судьи не обращались ко мне по поводу жеста Божовича

Спортивный директор Российской Премьер-Лиги Виктор Пышкин прокомментировал жест главного тренера «Крыльев Советов» Миодрага Божовича в адрес судьи во время матча 18-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:2), на котором он работал в качестве делегата.



«Жест Божовича? Я его не видел, судьи ко мне не обращались. Вопросов по поведению Божовича не возникало», — передаёт слова Пышкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



Напомним, сам Божович после окончания матча с «Локомотивом» заявил, что ничего не показывал судье, а лишь отпраздновал гол в стиле главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, который в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов после взятия ворот соперника схватился за область паха и повернулся к трибунам.

Божович: ничего не показывал судье при счёте 2:2, просто праздную, как Симеоне