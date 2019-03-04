Пирло может возглавить дубль «Ювентуса»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло в следующем сезоне может начать тренерскую деятельность. Как сообщает Corriere della sera, итальянский специалист может возглавить молодёжную команду «Ювентуса» (U23).



Руководство хочет сменить наставника команды, которая в настоящее время выступает в Серии C и не смогла побороться за выход во второй итальянский дивизион.



39-летний Пирло имеет необходимую тренерскую лицензию. В последнее время он трудился экспертом на итальянском телевидении.

Пирло выступал за «Ювентус» с 2011 по 2015 год. В составе туринской команды четырежды становился чемпионом Италии, по разу выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В сезоне-2014/15 доходил с командой до финала Лиги чемпионов.