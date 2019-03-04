Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Универсиада-2019. Фристайл. Смешанная командная акробатика
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Пирло может возглавить дубль «Ювентуса»

Пирло может возглавить дубль «Ювентуса»
Футбол / Италия

Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло в следующем сезоне может начать тренерскую деятельность. Как сообщает Corriere della sera, итальянский специалист может возглавить молодёжную команду «Ювентуса» (U23).

Руководство хочет сменить наставника команды, которая в настоящее время выступает в Серии C и не смогла побороться за выход во второй итальянский дивизион.

39-летний Пирло имеет необходимую тренерскую лицензию. В последнее время он трудился экспертом на итальянском телевидении.

Пирло выступал за «Ювентус» с 2011 по 2015 год. В составе туринской команды четырежды становился чемпионом Италии, по разу выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В сезоне-2014/15 доходил с командой до финала Лиги чемпионов.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент