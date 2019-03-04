Ширер: Зинченко блестяще себя показал в матче с «Борнмутом»

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер высоко оценил игру полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (1:0).



«Зинченко в этом матче блестяще себя показал, он позволил команде получить пространство. У „Борнмута“ не было ни одного опасного удара, всего 18% владения мячом. Тренер „Борнмута“ специально изменил схему игры своей команды, чтобы усложнить жизнь игрокам „Манчестер Сити“. Но соперник не запаниковал.

Команда Гвардиолы преподала урок терпения и понимания. Она показала, что произойдёт, если ты будешь работать, а не терять самообладание. «Горожанам» было непросто на протяжении всей игры, но когда у вас в составе есть хорошие и опытные игроки, вы добиваетесь успеха даже в трудной ситуации», — приводит слова Ширера Manchester Evening News.