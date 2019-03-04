Пеле: до сих пор верю, что «Ливерпуль» выиграет английскую Премьер-лигу

Легендарный бразильский нападающий Пеле признался, что по-прежнему верит в победу «Ливерпуля» в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.



«Я поддерживал „Ливерпуль“ в борьбе за победу в английской Премьер-лиге в самого начала. Я до сих пор верю, что они это сделают», — приводит слова Пеле Squawka.



На данный момент лидером английской Премьер-лиги является «Манчестер Сити», который набрал 71 очко в 29 матчах. «Ливерпуль» набрал 70 очков и располагается на втором месте в таблице чемпионата Англии. В следующем туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» проведёт матч с «Бёрнли» 10 марта, а «Манчестер Сити» примет на домашнем стадионе «Уотфорд» днём ранее, 9 марта. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Эвертоном» и не смог догнать «Манчестер Сити»