Руководитель брестского «Динамо» пригрозил переходом в чемпионат другой страны

Глава брестского «Динамо» Александр Зайцев сообщил, что клуб может перейти в лигу другой страны, если не будет допущен к участию в чемпионате Беларуси.

«Динамо» отказывается выплачивать «Неману» компенсацию за переход Павла Савицкого в размере $ 400 тыс. За это клуб может быть лишён права выступать в белорусском чемпионате.

«Понимаю, что есть все основания не допустить “Динамо” к участию в чемпионате Беларуси. Но я свою позицию обозначил чётко: ноль рублей ноль копеек. Естественно, мы готовимся — и уже готовы к тому, что нас не допустят. Если так произойдёт, то пусть федерация сама комментирует свой самосуд. Наш проект — тот редкий случай, когда в белорусский футбол вложены реальные средства, мы много создали и имеем большие планы. Но её все это не волнует. Следовательно, сложно вести речь о том, что ее заботит развитие футбола.



Чиновников в Доме футбола не беспокоит, что Бресту грядет тысяча лет. Они лишают нас медальных амбиций, запретив трансферы, угрожая снять очки и не выдать лицензию. И, к сожалению, совершенно не учитывают, что кто-то наконец готов вкладывать собственные средства не только в профессиональный футбол, но и в детский, и в массовый спорт.



Мы просто перейдём в чемпионат другой страны. Это работа не одного дня. Впрочем, думаю, до крайних мер не дойдет. Хотя такие варианты прорабатывали. Не стесняюсь об этом говорить», — приводит слова Зайцева «Прессбол».