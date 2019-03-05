Икарди сообщил Спаллетти о невозможности тренироваться из-за болей в колене

Нападающий «Интера» Мауро Икарди провёл встречу с главным тренером клуба Лучано Спаллетти, а также медицинским персоналом клуба. Как сообщает Sky Sport Italia, на встрече форвард поставил тренера в известность, что не может тренироваться из-за болей в колене.



Напомним, что Икарди не играл с момента лишения капитанства 13 февраля. Более того, с того момента он не занимается вместе с миланской командой.

Колено беспокоит Икарди уже несколько месяцев. Ранее форвард играл на обезболивающих уколах, но после того как «Интер» лишил его капитанской повязки, он принял решение полностью вылечить травму.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Икарди забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи в 20 матчах (18 — в стартовом составе). Соглашение игрока с миланским клубом рассчитано до 30 июня 2021 года.