Ожегович: многие клубы в России готовы закончить игру вничью 1:1 или 0:0

24-летний нападающий «Арсенала» Огнен Ожегович рассказал, какое впечатление у него сложилось о российском футболе.

«Все мои знакомые, которые играли в России, сказали, что это сильный и трудный чемпионат. Для меня, возможно, это не совсем так, потому что Тула играет в атакующий футбол. Но видел много команд в России, которые играют в тяжёлый футбол. Это «Уфа», «Рубин», «Ростов». Они постоянно защищаются. Пять игроков в линии защиты! Но посмотрите на английскую Премьер-лигу, там все хотят выигрывать, пусть в соперниках «Манчестер Сити» или «Ливерпуль».

У меня сложилось впечатление, что многие клубы в России, когда начинается игра, уже готовы закончить её со счетом 1:1 или 0:0. В принципе в России всё хорошо: и стадионы, и поля. Единственная проблема – зима. Мне было тяжело приспособиться к холодам. В декабре играли с «Зенитом», было очень холодно. И в Оренбурге тоже», — цитирует серба пресс-служба туляков.