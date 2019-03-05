Курьёзный гол после ошибки голкипера — в обзоре матча «Леганес» — «Леванте»

В матче 26-го тура чемпионата Испании «Леганес» победил «Леванте» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке».



Единственный гол был забит на 13-й минуте, отличился Оскар Арнаис, который воспользовался ошибкой голкипера и точно пробил с линии штрафной.



Благодаря этой победе «Леганес», набрав 33 очка, поднялся на 11-е место в турнирной таблице национального испанского чемпионата. «Леванте» (30) опустился на 15-е место в таблице. В следующем туре «Леганес» на выезде сыграет с мадридским «Атлетико». Встреча состоится 9 марта. «Леванте» предстоит домашняя игра с «Вильярреалом», которая пройдёт 10 марта.

Видеообзор матча «Леганес» — «Леванте» доступен на «Чемпионате».