Рюдигер: «Челси» осталось провести 10 матчей, и каждый из них – это финал

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер прокомментировал выездную победу над «Фулхэмом» в чемпионате Англии со счётом 2:1.

«В лондонском дерби есть свои трудности. Несмотря на то что их команда находится внизу турнирной таблицы, они старались делать всё возможное, болельщики поддерживали их, и в матче были очень опасные для нас отрезки. Но мы снова показали, что способны терпеть. Это была важная победа. Осталось провести 10 матчей, и каждый из них – это финал. Мы начали против «Тоттенхэма» на своём поле, продолжили гостевой победой – и это здорово.

Гол Игуаина был впечатляющим. В этом весь он. Он старается показывать свой максимум и работать на команду. И хотя он опытный игрок, выступавший за «Реал» и «Ювентус», АПЛ – другой турнир. Здесь также необходимо адаптироваться, и как игроки, мы должны максимально помочь ему, и он сможет помочь себе, забивая голы», — цитирует немца пресс-служба «Челси».