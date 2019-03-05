Матч «Валенсия» — «Краснодар» в Лиге Европы обслужат арбитры из Израиля

Стали известны имена судей, которым предстоит обслужить первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Валенсия» – «Краснодар», сообщает пресс-служба УЕФА.



На игру «летучих мышей» и «быков» была назначена бригада арбитров из Израиля во главе с Орелем Гринфельдом. В роли его помощников выступят Двир Шимон и Рой Хассан. Дополнительные ассистенты рефери – Эрез Папир и Жив Адлер. Резервный судья – Идан Яркони.



Матч «Валенсия» – «Краснодар» состоится на стадионе «Месталья» в Валенсии 7 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.



На групповом этапе «Краснодару» противостояли «Севилья», льежский «Стандард» и «Акхисар Беледиеспор». «Быки» финишировали на второй строчке, уступив испанской команде лишь по дополнительным показателям. В 1/16 финала российский клуб дважды сыграл вничью с «Байером», но прошёл дальше благодаря правилу выездного гола.



«Валенсия» же заняла третье место в своей группе в Лиге чемпионов, а в 1/16 финала дважды победила «Селтик».

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