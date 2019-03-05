Сульшер: лучше «МЮ» выиграет у «ПСЖ» со счётом 4:2, чем будет удерживать 2:0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен», который состоится в Париже завтра, 6 марта. Напомним, первая встреча завершилась победой французской команды со счётом 2:0.



«Мы не можем списывать себя со счетов, мы фантастически выступали в гостях в последнее время и собираемся дать «ПСЖ» бой. Команда должна насладиться игрой. Мы знаем, что это непростое место для гостевых команд, к тому же они здорово сыграли на «Олд Траффорд», так что для наших футболистов это отличный вызов.



Я бы предпочёл, чтобы «Манчестер Юнайтед» выиграл со счётом 4:2, чем пытался отстоять 2:0. Мы должны уйти на перерыв в лучшем положении, чем сейчас. Если после первого тайма счёт будет 1:0 в нашу пользу, то во второй половине матча может произойти что угодно», — цитирует Сульшера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

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