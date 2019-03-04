Сульшер — о матче с «ПСЖ»: у «Манчестер Юнайтед» было много отличных камбэков

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен». Напомним, первая встреча команд завершилась со счётом 2:0 в пользу парижан.



«У „Манчестер Юнайтед“ было много отличных камбэков. Но мы добились восьми побед подряд в выездных матчах, поэтому мы уверены в своих силах. Сыграет ли Марсьяль с „ПСЖ“? Не думаю, что нам стоит рисковать его здоровьем. Антони ещё не приступал к тренировкам, поэтому не думаю, что он примет участие в матче», — приводит слова Сульшера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».



Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед» состоится 6 марта в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.