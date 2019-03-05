Состоялось назначение судейских бригад на матчи 19-го тура Российской Премьер-Лиги.
9 марта (суббота)
«Крылья Советов» — «Енисей»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).
ЦСКА — «Рубин»: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Алексей Лунёв (Новосибирск), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья — Владимир Москалёв (Воронеж); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).
10 марта (воскресенье)
«Ростов» — «Арсенал»: судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор — Юрий Чеботарёв (Краснодар).
«Зенит» — «Уфа»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Тихон Калугин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область).
«Динамо» — «Спартак»: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Антон Кобзев (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья — Виталий Мешков (Дмитров); инспектор — Александр Колобаев (Москва).
«Анжи» — «Локомотив»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); инспектор — Юрий Баскаков (Московская область).
11 марта (понедельник)
«Ахмат» — «Урал»: судья — Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Михаил Ходырев (Москва).
«Краснодар» — «Оренбург»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).
Матч 19-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак» обслужит Турбин