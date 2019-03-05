Защитник «Кардифф Сити» Бамба пропустит остаток сезона из-за травмы

Защитник «Кардифф Сити» Сол Бамба пропустит остаток сезона из-за серьёзной травмы, сообщает Sky Sports.



По информации источника, 34-летний французский футболист получил повреждение во время матча 29-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (0:2). Бамба покинул поле на носилках.



«К сожалению, наши самые большие опасения подтвердились. В ходе медицинского обследования было установлено, что Сол разорвал крестообразную связку колена. 6 марта игрок перенесёт операцию. Бамба пропустит оставшуюся часть сезона», — отметил главный тренер команды Нил Уорнок.



«Кардифф» набрал 25 очков в 29 матчах и располагается на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Лидером соревнования является «Манчестер Сити».

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