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Колобков: проведение Суперкубка Южной Америки обсуждается в рабочем порядке

Колобков: проведение Суперкубка Южной Америки обсуждается в рабочем порядке
Футбол / Южная Америка

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал информацию о возможном проведении Суперкубка Южной Америки в 2020 году в России.

«В России ежегодно проводятся сотни международных соревнований разного масштаба. Мы заинтересованы и дальше предоставлять свои спортивные объекты для наиболее интересных турниров.

Что касается проведения в 2020 году в России Суперкубка Южной Америки по футболу, этот вопрос обсуждается в рабочем порядке. И в настоящее время что-либо комментировать по этому вопросу преждевременно», — сообщил Колобков.

Ранее появилась информация, матчи Суперкубка Южной Америки могут пройти на стадионах, построенных к чемпионату мира 2018 года. Министерство спорта РФ рассматривает письмо с предложением, которое было направлено руководством КОНМЕБОЛ.

Источник: Россия может принять Суперкубок Южной Америки в 2020 году
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