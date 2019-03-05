Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал информацию о возможном проведении Суперкубка Южной Америки в 2020 году в России.
«В России ежегодно проводятся сотни международных соревнований разного масштаба. Мы заинтересованы и дальше предоставлять свои спортивные объекты для наиболее интересных турниров.
Что касается проведения в 2020 году в России Суперкубка Южной Америки по футболу, этот вопрос обсуждается в рабочем порядке. И в настоящее время что-либо комментировать по этому вопросу преждевременно», — сообщил Колобков.
Ранее появилась информация, матчи Суперкубка Южной Америки могут пройти на стадионах, построенных к чемпионату мира 2018 года. Министерство спорта РФ рассматривает письмо с предложением, которое было направлено руководством КОНМЕБОЛ.
Колобков: проведение Суперкубка Южной Америки обсуждается в рабочем порядке