Анелька: ещё на групповом этапе сказал, что «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов

Бывший нападающий «ПСЖ» Николя Анелька выразил мнение, что победителем Лиги чемпионов в нынешнем сезоне станет парижский клуб.

«Ещё в самом начале, когда у „ПСЖ“ были сложности на групповом этапе, я сказал, что они станут победителями Лиги чемпионов.

Затем они в прекрасном стиле обыграли «Ливерпуль» и «Наполи». В этом проявилась душа команды", — приводит слова Анелька L'Equipe.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится завтра, 6 марта, в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, в первом матче «Пари Сен-Жермен» обыграл «Манчестер Юнайтед» на выезде со счётом 2:0.