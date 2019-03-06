Десайи: Солари не привнёс ничего нового в игру «Реала»

Бывший защитник сборной Франции Марсель Десайи подверг критике главного тренера «Реала» Сантьяго Солари, под руководством которого «Королевский клуб» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв амстердамскому «Аяксу» (1:4) в ответном матче 1/8 финала.

«Солари не привнёс ничего нового в игру „Реала“, ни тактики, ни игровой философии. Он не должен был бояться, но он ничего не изменил.

Ему нужно было либо усиливать оборону, либо делать упор на креативность, чтобы улучшить хотя бы что-то одно. Но он ничего не сделал. Поэтому мы можем предъявлять ему обвинения", — приводит слова Десайи Goal со ссылкой на beIN Sports.

Напомним, что ранее «Реал» вылетел из Кубка Испании, а также занимает третье место в чемпионате Испании с 12-очковым отставанием от лидера.