Гуллит: Зидан поступил довольно умно, так как вовремя покинул «Реал»

Бывший главный тренер «Челси» и «Ахмата» Руд Гуллит высказал мнение по поводу вылета «Реала» из 1/8 финала Лиги чемпионов. В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» разгромил мадридский клуб со счётом 4:1, выбив «Королевский клуб» из турнира. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». В первом матче «Аякс» уступил «Реалу» дома со счётом 1:2, поэтому по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал.



«Зидан поступил довольно умно, так как вовремя покинул «Реал», когда мадридский клуб потерял Криштиану Роналду. В этом весь смысл. Кто бы ни пришёл на его место, у него будет очень непростая задача. Уход Роналду, а это автоматически минус 50 голов», – цитирует Гуллита beIN Sports.



«Реал» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв «Аяксу» с разгромным счётом