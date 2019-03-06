Де Йонг: думаю, «Барселона» очень рада, что «Аякс» выбил «Реал» из ЛЧ

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг, который ранее подписал долгосрочный контракт с «Барселоной», поделился впечатлениями от выездной победы над «Реалом» (4:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я думаю, „Барселона“ очень рада, что мы выбили „Реал“. Но, конечно, я особенно рад за „Аякс“ и его фанатов. В первом матче мы сыграли не намного хуже, чем сейчас, но нам не повезло с результатом», — приводит слова де Йонга NOS.

Ранее хавбек признался, что когда он подписал контракт с «Барселоной» в январе, то получил от каталонской команды просьбу выбить «Реал» из Лиги чемпионов.

Напомним, что 21-летний хавбек перейдёт в каталонский клуб летом. Сумма трансфера составит € 75 млн и может увеличиться ещё на 11 млн за счёт бонусов.