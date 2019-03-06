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«Краснодар» отправился в Испанию на матч с «Валенсией»

«Краснодар» отправился в Испанию на матч с «Валенсией»
Футбол / Лига Европы

Футболисты «Краснодара» сегодня, 6 марта, отправились в Испанию, где завтра, 7 марта, сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Валенсией».

«Сборы в аэропорту. Вылетаем в Испанию совсем скоро! Удачи нам и хорошего полёта!» — говорится в официальном «твиттере» краснодарского клуба.

На поединок между «Валенсией» и «Краснодаром» УЕФА была назначена бригада арбитров из Израиля во главе с Орелем Гринфельдом. В роли его помощников выступят Двир Шимон и Рой Хассан. Дополнительные ассистенты рефери – Эрез Папир и Жив Адлер. Резервным судьёй был назначен Идан Яркони.

Матч «Валенсия» – «Краснодар» состоится на стадионе «Месталья» в Валенсии. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Матч «Валенсия» — «Краснодар» в Лиге Европы обслужат арбитры из Израиля
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