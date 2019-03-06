Дм. Черышев: Денису очень интересно противостояние с «Краснодаром»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев, много лет игравший и работавший в Испании, оценил шансы «Краснодара» и «Зенита» в противостоянии с «Валенсией» и «Вильяреалом» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Валенсия» — «Краснодар», наверное, самая ровная пара в 1/8 финала. Обе команды хорошо укомплектованы и очень сильны. Хотя «Краснодар» только возобновляет сезон, а в Испании он в разгаре, соперники подходят к матчу в оптимальной форме. Шансы — 50 на 50. «Краснодар» заслуженно прошёл «Байер», для меня это не стало сюрпризом и лишь подтвердило: команда уверена в своих силах, движется шаг за шагом и может добиться определённых высот на международной арене. Сыну очень интересно это противостояние. Денис никогда не играл против российских клубов, ему любопытно посмотреть их уровень, сопоставить чемпионаты Испании и России.

Если питерцы подойдут к матчу в расслабленном состоянии, вспоминая, что соперник в чемпионате Испании находится в зоне вылета, и желая победить на одной ноге, то они однозначно его не пройдут. «Вильярреал» — очень интересный, сплочённый коллектив, недавно вернувший главного тренера Хавьера Кальеху. Команда демонстрирует комбинационный футбол, в ней немало сильных футболистов. Альваро и Виктор Руис выделяются в центре обороны, крайние защитники Хауме Коста и Марио Гаспар хорошо подключаются к атакам. Впереди есть Касорла, Бакка, отличный нападающий Жерар Морено, молодой парень Саму Чуквуэзе, которого взяли из дубля», — цитирует Черышева пресс-служба УЕФА.