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Иско отказался ехать в автобусе вместе с «Реалом» на матч с «Аяксом»

Иско отказался ехать в автобусе вместе с «Реалом» на матч с «Аяксом»
Футбол / Лига чемпионов

Полузащитник «Реала» Иско выразил своё недовольство тем, что не попал в заявку команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом». Как сообщает Marca, в итоге хавбек отказался ехать в автобусе вместе с командой и на машине покинул тренировочный комплекс клуба.

Издание отмечает, что, скорее всего, Иско вообще не присутствовал на встрече с «Аяксом», которая состоялась на «Сантьяго Бернабеу».

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» разгромил мадридский клуб со счётом 4:1, выбив «Королевский клуб» из турнира. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». В первом матче «Аякс» уступил «Реалу» дома со счётом 1:2, поэтому по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал.

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