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Спортивный юрист: у Сафонова нет никаких ограничений на выезд из России

Спортивный юрист: у Сафонова нет никаких ограничений на выезд из России
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Спортивный юрист Юрий Зайцев, оказавший юридическую поддержку вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову при переходе во французскую команду, ответил на вопрос о наличии у футболиста ограничений на выезд из России. Ранее сообщалось, что Сафонову из-за долга по алиментам в размере 60 млн рублей запретили выезд из страны.

«На текущий момент у Матвея нет никаких ограничений на выезд. Ограничения, которые были, давно сняты, поэтому Матвей 15 июля присоединится к команде», — приводит слова Зайцева «Матч ТВ».

Напомним, 14 июня 2024 года «ПСЖ» объявил о переходе российского вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара». Контракт между игроком и клубом из Франции рассчитан до июня 2029 года.

25-летний Сафонов является воспитанником «быков». В минувшем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

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