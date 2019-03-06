Икарди попросил «Интер» сделать операцию на колене

Нападающий «Интера» Мауро Икарди попросил руководство своего клуба провести операцию на колене. Колено беспокоит Икарди уже несколько месяцев. Ранее форвард играл на обезболивающих уколах, но после того, как «Интер» лишил его капитанской повязки, он принял решение полностью вылечить травму.

Как сообщает Corriere dello Sport, если «Интер» согласится, то для форварда этот сезон закончится досрочно. При этом издание отмечает, что Икарди вернётся на поле только в случае, если ему вернут капитанскую повязку.

Напомним, что Икарди не играл с момента лишения капитанства 13 февраля. Более того, с того момента он не занимается вместе с миланской командой. В нынешнем сезоне итальянской Серии А Икарди забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи в 20 матчах (18 — в стартовом составе). Соглашение игрока с миланским клубом рассчитано до 30 июня 2021 года.